Fraktionen fordern Aufklärung nach Klinik-Abschiebeversuch

Erfurt/Saalfeld (dpa/th) - Ein Abschiebeversuch gegen einen Mann aus einem Saalfelder Krankenhaus kurz vor der dortigen Geburt seines Kindes hat auch in der Thüringer Politik Wellen geschlagen. Die Landtagsfraktionen von Grünen, Linken und SPD wollen den Vorfall mit einem Dringlichkeitsantrag zum Thema bei der Sitzung des Ausschusses für Migration am Freitag machen. "Die Vorgänge rund um die versuchte Abschiebung müssen umfassend aufgeklärt werden", forderte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich.

Hintergrund sind die Ereignisse in der Nacht zum 10. Oktober in der Klinik: Polizisten und ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde des Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt führten dort einen von der Elfenbeinküste stammenden Asylbewerber ab, der direkt nach Italien abgeschoben werden sollte. Der Mann wartete zu diesem Zeitpunkt aber an der Seite seiner Frau auf die Geburt ihres gemeinsamen Kindes.

Letztlich ist die Abschiebung nach Darstellung des Landratsamtes am Flughafen abgebrochen worden, da der Mann Widerstand leistete. Zuvor sollen sich aber die Hebammen nach Auskunft von Thüringer Flüchtlingsrat und Krankenhaus für den Mann eingesetzt haben.