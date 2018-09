Fachtagung: Warnung vor zu einseitiger Migrationsdebatte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Integrationsdebatte in Deutschland ist nach Ansicht des Chefs der Landeszentrale für politische Bildung, Jochen Schmidt, aktuell zu sehr vom Thema Migration und deren Eindämmung geprägt. "Es muss viel mehr darüber gesprochen werden, was mit den Menschen passiert, die schon hier sind und die wir in der Gesellschaft auch dringend brauchen" sagte Schmidt zur Tagung "Mittendrin statt nur dabei - Zur Integration in Deutschland" am Mittwoch in Rostock.

Dabei gehe es auch um junge Menschen, deren Familien schon seit mehreren Generationen in Deutschland leben, sagte er. Diese Leute organisierten sich selbst und würden sich verstärkt in den politischen Diskurs mit einbringen. Genau dort könnten sie auch mit ihren eigenen Erfahrungen die Integration anderer vorantreiben.