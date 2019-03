Pirmasens: Bilanz von Zuzugssperre für bestimmte Flüchtlinge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Knapp ein Jahr nach Beginn einer Zuzugssperre für Asylbewerber und Flüchtlinge in Pirmasens zieht die Stadt heute eine Zwischenbilanz. Die westpfälzische Kommune hatte den Stopp Anfang 2018 mit dem Argument begründet, die Grenze der Belastbarkeit sei erreicht. In Pirmasens mit etwa 42 000 Einwohnern leben rund 1400 Asylsuchende meist aus Syrien und Somalia.

Die Zuzugsbremse umfasst Flüchtlinge ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz nach Abschluss ihres Asylverfahrens. Sie dürfen nach einem Erlass des Integrationsministeriums nicht nach Pirmasens ziehen. Der Stadt soll damit Gelegenheit gegeben werden, sich verstärkt um schon anwesende Asylbewerber und Flüchtlinge zu kümmern.

Im Rahmen eines Pressegesprächs will Bürgermeister Markus Zwick (CDU) am Donnerstag Schritte vorstellen, wie es aus seiner Sicht gelingt, zugezogene Menschen zielgerichtet in die Gesellschaft zu integrieren. Eine Zuzugssperre hatten in Deutschland auch die Städte Salzgitter, Wilhelmshaven und Delmenhorst (alle Niedersachsen) eingeführt.