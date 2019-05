Zahl der Flüchtlinge in Boostedt geht weiter zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In der Landesunterkunft in Boostedt (Kreis Segeberg) halten sich immer weniger Flüchtlinge auf. Am Mittwoch war die Unterkunft nach Angaben des Innenministeriums mit 506 Menschen belegt, nach 725 Ende März und 1358 Ende Januar. "Wir verfolgen konsequent das vereinbarte Ziel, die Gemeinde Boostedt zu entlasten", sagte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die eigentlich erst für Ende des Jahres als im Regelfall nicht zu überschreitende Zielmarke von 500 Flüchtlingen ist bereits heute fast erreicht."

Die Landesregierung hatte Boostedt nach Diskussionen um Straftaten in der Unterkunft Anfang des Jahres mit einer neuen Unterkunft in Rendsburg entlastet. Eine weitere Landesunterkunft gibt es in Neumünster. Zusammen waren in drei Einrichtungen im März 1830 Flüchtlinge untergebracht, bei einer aktuellen Kapazität von insgesamt knapp 3000 Plätzen.