Rheinland-Pfalz gegen Vorschläge des Bundesinnenministeriums

Mainz (dpa/lrs) - Die Vorschläge des Bundesinnenministeriums für schnellere Abschiebungen stoßen in Rheinland-Pfalz teils auf Kritik. Das grün geführte Integrationsministerium wandte sich am Montag gegen eine vollständige Zentralisierung der sogenannten Überstellungsbehörden von Flüchtlingen. Dass sie nicht notwendig seien, zeigten die rheinland-pfälzische Teil-Zentralisierung und die im Bundesvergleich eher hohen Zahlen der zurückgeführten Flüchtlinge, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Eine Festanstellung von Ärzten in Gemeinschaftsunterkünften sei "nicht notwendig" und werde zu keinerlei Beschleunigung führen.

Das Bundesinnenministerium hat den Ländern Vorschläge für schnellere Dublin-Verfahren gemacht. Nach den Dublin-Regeln ist normal der EU-Staat für Asylanträge zuständig, auf dessen Gebiet Schutzsuchende zuerst den Boden der EU betreten haben. Über die Pläne, darunter eine bundesweite Online-Überstellungsplattform für alle Behörden und fest angestellte Ärzte, hatte zunächst die "Bild am Sonntag" berichtet.

Das rheinland-pfälzische Ministerium sieht auch eine nächtliche Meldepflicht für Ausreisepflichtige kritisch. Dabei müsse sorgfältig zwischen Bewegungsfreiheit und besserer Erreichbarkeit abgewogen werden. Ein elektronisches Chipsystem zur Information, wenn Asylsuchende Post abholen, werde in Rheinland-Pfalz bereits von verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen erprobt.