Dreyer fordert von Seehofer schnelle Asyl-Vereinbarungen

Mainz (dpa/lrs) - Die SPD macht Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Abkommen zum Zurückschicken von Flüchtlingen zügig auf den Weg zu bringen. "Bundesinnenminister Seehofer ist in der Pflicht, Vereinbarungen mit den Ländern zu treffen, die Asylbewerber nicht zurücknehmen. Das ist ein dickes Brett, aber es ist seine Aufgabe", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Nachdem jetzt das Sommertheater in der Union beendet worden ist, kann ich nur hoffen, dass die Union zur Sachpolitik zurückkehrt."

Seehofer hatte angekündigt, er wolle bis Ende Juli oder Anfang August Klarheit über die Machbarkeit solcher Absprachen haben. Mit Spanien hat Deutschland eine Vereinbarung über die Rückführung von Menschen getroffen, die dort bereits einen Asylantrag gestellt haben und an der deutschen Grenze zu Österreich angetroffen wurden. Ähnliche Gespräche mit Griechenland und Italien laufen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht an diesem Wochenende Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Dreyer sieht auch die Notwendigkeit für Abkommen etwa mit Algerien, Tunesien und Marokko.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin machte deutlich, dass sie bei der Rückführung von Asylbewerbern weiter in erster Linie auf Freiwilligkeit setzt. "Wir werden in Rheinland-Pfalz immer der freiwilligen Rückkehr den Vorrang geben, weil wir damit schnell, sicher und kostengünstiger die Menschen zurückführen können", sagte Dreyer. "Man sieht bundesweit, was es an Aufwand bedeutet, wenn mit Zwang abgeschoben wird." Sie betonte zugleich: "Die Landesregierung ist aber auch klar für eine Abschiebung, wenn die freiwillige Rückkehr nicht gelingt. Das machen wir mit aller Konsequenz."

Die CSU wollte ursprünglich alle Asylbewerber, die andernorts in der EU schon registriert sind, an der Grenze in Bayern zurückweisen. Nach langem Streit einigten sich die Unionsparteien und dann die große Koalition im Juli darauf, dass nur diejenigen zurückgewiesen werden, die in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Seehofer hatte auch einen möglichen Alleingang Deutschlands in Aussicht gestellt, was Merkel vehement ablehnt.