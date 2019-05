Sachsen-Anhalt nimmt 49 Menschen in Abschiebehaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 49 ausreisepflichtige Asylbewerber vor der Ausreise in Abschiebehaft genommen. Das sind neun Betroffene mehr als noch im Jahr 2017, wie aus einer Umfrage des "Mediendienstes Integration" bei allen Landesinnenministerien hervorgeht. In den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils rund 60 Menschen in Abschiebehaft genommen. Sachsen-Anhalt muss dafür auf Einrichtungen in anderen Bundesländern zurückgreifen. Das Land plant auch eine eigene Einrichtung im früheren Gefängnis Dessau. Sie sollte eigentlich in diesem Jahr zur Verfügung stehen, die Planungen verzögern sich allerdings.