Stamp will gut integrierte Zuwanderer schneller einbürgern

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) will nach Informationen der "Rheinischen Post" Zuwanderern mit "besonderen Integrationsleistungen" bereits nach vier Jahren eine Einbürgerung ermöglichen. Eine entsprechende Initiative wolle Stamp auf der am Donnerstag startenden Integrationsministerkonferenz in Berlin einbringen, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwoch) und bezieht sich auf Informationen aus dem Ministerium.

An dem Treffen unter dem Vorsitz Berlins nehmen die für Integration zuständigen Minister und Senatoren der Länder teil. Bisher müssen Zuwanderer acht Jahre in Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis gelebt haben, um eingebürgert werden zu können. Nur in Einzelfällen reichen sieben oder sechs Jahre.

Im März hatte Stamp in NRW bereits die Chancen auf eine Aufenthaltsgenehmigung für gut integrierte, aber nur geduldete Ausländer in Nordrhein-Westfalen erhöht. Damals stellte er einen entsprechenden Erlass an die über 80 Ausländerbehörden in NRW vor.