Weniger Migrantenkinder sprechen Deutsch in ihrer Familie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Nur rund ein Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund, die in den Tageseinrichtungen in Schleswig-Holstein betreut werden, sprechen in ihrer Familie vorrangig Deutsch. Bei den 23 800 Mädchen und Jungen aus Einwandererfamilien betrug die Quote Anfang März vergangenen Jahres knapp 34 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Das seien fast zwei Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. Im Vergleich zu 2013 ging der Wert um acht Prozentpunkte zurück. Als Kinder mit Migrationshintergrund zählen nach Angaben des Statistikamts alle mit mindestens einem Elternteil ausländischer Herkunft. Dazu gehörten im März vergangenen Jahres mehr als 21 Prozent aller Kita-Kinder in Schleswig-Holstein.