Negativpreis Abschiebeminister für Sachsens Innenminister

Kiel (dpa) - Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) ist von der Initiative Jugendliche ohne Grenzen in Kiel zum Abschiebeminister 2019 gewählt worden. Wöller nahm den Negativpreis am Freitag während der Innenministerkonferenz in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt nicht selbst entgegen. Stattdessen überreichte eine Delegation der Jugendinitiative einem Mitarbeiter von Schleswig-Holsteins Innenministerium einen Koffer mit einer Erklärung, wonach Sachsens Landesregierung ihre Abschiebepraxis überdenken solle.