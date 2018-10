Gespräch mit Rendsburg über weitere Flüchtlings-Erstaufnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Innenministerium spricht mit der Stadt Rendsburg über die mögliche Einrichtung einer weiteren Landesunterkunft für Flüchtlinge. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass Staatssekretär Torsten Geerdts in dieser Woche ein Gespräch mit Bürgermeister Pierre Gilgenast (SPD) führen wird. Darüber hatten zunächst die "Kieler Nachrichten" berichtet. Hintergrund ist der Widerstand in Neumünster gegen eine deutliche Kapazitätserweiterung der dortigen Unterkunft. In Rendsburg gab es bereits eine Unterkunft, die erst zum 1. Juli dieses Jahres geschlossen worden war.