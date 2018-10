Erstes Gespräch mit Rendsburg über Flüchtlingsunterkunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg/Kiel (dpa/lno) - Über eine mögliche Wiedereröffnung der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Rendsburg hat Schleswig-Holsteins Innenstaatssekretär Torsten Geerdts am Montag mit Bürgermeister Pierre Gilgenast (SPD) gesprochen. Das Treffen habe einem ersten Austausch gedient, teilte das Ministerium am Montag mit. Er habe in dem Gespräch auch deutlich gemacht, dass eine Wiedereröffnung nicht von einem Tag auf den anderen möglich wäre, sagte Geerdts. Abweichend von seinem früheren Konzept zieht das Land jetzt eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung ins Kalkül, auch um die Standorte Neumünster und Boostedt zu entlasten.