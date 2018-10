Bayern schiebt elf Asylbewerber in die Ukraine ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Bayern hat elf Asylbewerber in die Ukraine abgeschoben. Ein vom Freistaat finanziertes Charterflugzeug habe sie am Montag von München in die ukrainische Hauptstadt Kiew gebracht, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen am Dienstag in München. Die Abschiebung sei in Regie des Freistaats erfolgt und mit dem Bund abgesprochen gewesen.

Am Montag seien zudem drei Menschen per Linienflug nach Italien abgeschoben worden - zwei Personen nach Mailand, eine Person nach Neapel. Diese Abschiebungen erfolgten laut dem Sprecher im Rahmen der sogenannten Dublin-III-Verordnung. Danach ist im Regelfall das EU-Land für den Asylantrag zuständig, in dem ein Schutzsuchender erstmalig registriert wurde.