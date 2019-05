Zentrale Abschiebebehörde kommt vermutlich nach Langenhagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die neue von Niedersachsen geplante zentrale Abschiebebehörde entsteht voraussichtlich in Langenhagen bei Hannover. Langenhagen werde als erster Standort priorisiert, um Synergieeffekte in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden vor Ort zu nutzen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. So befänden sich in Langenhagen bereits die Fachleute für den Vollzug der Abschiebungen und die Beschaffung von Ersatzpapieren für Flüchtlinge, die keinen Pass mehr besitzen, berichtete der NDR. Die Entscheidung über weitere Standorte der Abschiebebehörde sei noch offen, so das Ministerium. Osnabrück komme nicht mehr als Standort infrage.