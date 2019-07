Flüchtlingsrat fordert mehr Hilfe für aus Seenot Gerettete

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Der Niedersächsische Flüchtlingsrat hat an die Landesregierung appelliert, mehr für aus Seenot im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zu tun. "Niedersachsen hält sich leider demonstrativ zurück", sagte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrates, Kai Weber, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Die gegenwärtige Blockade ist peinlich und unverständlich." Vor einigen Jahren noch habe Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) deutlich für einen humanitären Kurs Position bezogen. Jetzt gebe es "eine bedenkliche Entwicklung hin zu mehr Abschiebungen." Der Flüchtlingsrat kritisierte auch die neue zentrale Abschiebebehörde in der Nähe des Flughafens Hannover.

Der Flüchtlingsrat hatte zur Teilnahme an den Protestaktionen der Organisation Seebrücke am Samstag aufgerufen. Bundesweit demonstrierten Tausende Menschen für eine Entkriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch gesagt, dass er die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete gern persönlich kennenlernen würde. Rackete habe sich beeindruckend für die Seenotrettung eingesetzt und verdiene höchste Anerkennung, sagte der Regierungschef.