Bündnis gibt Einblick in Integrationsarbeit

Hannover (dpa/lni) - Drei Jahre nach seiner Gründung gibt das Flüchtlingshilfe-Bündnis "Niedersachsen packt an" heute Einblicke in seine Arbeit. Auf dem Messegelände in Hannover werden 50 Projekte von und mit Flüchtlingen vorgestellt. Das Bündnis aus Landesregierung, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), den Unternehmerverbänden und der katholischen und evangelischen Kirche Niedersachsens wurde im November 2015 gegründet. Mittlerweile hat es landesweit mehr als 500 Bündnispartner, die sich für die Integration von Flüchtlingen engagieren.