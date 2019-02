24-stündige Mahnwache: Erinnerung an ertrunkene Flüchtlinge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einer 24-stündigen Mahnwache wollen mehrere Verbände und Organisationen 170 im Januar ertrunkenen Geflüchteten gedenken und sich dafür einsetzen, dass Hannover Flüchtlinge aufnimmt. In einer Schiffsform aufgestellte Kerzen sollen an die im Mittelmeer gestorbenen Menschen erinnern, wie der Stadtkirchenverband Hannover mitteilte. Gegen Mittag solle die Mahnwache von Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann mit einem Gebet und anschließender Begrüßung eröffnet werden. Mit der Aktion wollen die Veranstalter auch den Rat der Landeshauptstadt dazu auffordern, Menschen aufzunehmen, die auf Malta, in Italien oder einem anderen Land ankommen. Zu den Veranstaltern gehören unter anderem der niedersächsische Flüchtlingsrat und Amnesty International.