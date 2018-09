Tausende zu Demonstration für Seenotrettung erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Linke Gruppen, Verbände und Parteien wollen heute in Hamburg gegen eine europäische Abschottungspolitik und für sichere Fluchtrouten nach Europa demonstrieren. Die Seenotrettung im Mittelmeer sei eine humanitäre Pflicht und kein Verbrechen, heißt es im Aufruf von Seebrücke Hamburg. "Wir wollen, dass sich die Hansestadt Hamburg zu diesen Zielen bekennt und entsprechend handelt", sagte Mitorganisator Daniel Schädler. Die Stadt solle zum sicheren Hafen werden, in dem Gerettete und Geflüchtete Aufnahme finden und in Sicherheit leben könnten. Dafür müssten Bürgermeister, Senat und Bürgerschaft Verantwortung übernehmen, hieß es.

Die Polizei erwartet 5000 Teilnehmer, die von den Landungsbrücken über das Millerntorstadion zum Rathausmarkt ziehen wollen. Am Stadion sollen sich Fans des FC St. Pauli anschließen. Unter den Aufrufenden sind nach eigenen Angaben die Grünen, die Linke, Caritas, Diakonie sowie die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs.