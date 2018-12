Positives Integrationsklima in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist das Integrationsklima positiver als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer Sonderauswertung des Integrationsbarometers 2018 der deutschen Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hervor, die die Sozialbehörde der Hansestadt in Auftrag gegeben hat. "Es ist erfreulich, dass das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Herkunft positiv wahrgenommen wird und eine besonders hohe Identifikation mit Hamburg als Wohnort besteht", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag.

Für die Sonderauswertung waren jeweils rund 500 Menschen mit und ohne Migrationshintergrund befragt worden. Bei den Hamburgern ohne Migrationshintergrund ist das Integrationsklima demnach besonders positiv. Sie hätten deutlich häufiger Kontakt zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund als im Bundesdurchschnitt. Auch würden die Qualität der Kontakte häufiger positiv bewertet und Geflüchtete stärker als kulturelle oder wirtschaftliche Bereicherung angesehen.

Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich laut Auswertung in Hamburg allerdings in ähnlichem Maß Diskriminierungen ausgesetzt wie in ganz Deutschland. Die Indikatoren für kulturelle Integration sind demnach aber positiv: Überwiegend würden Menschen mit Migrationshintergrund ihre Deutschkenntnisse als sehr gut oder gut einschätzen. Ein Großteil nutze deutsche Medien zur Information. Auch spreche sich eine große Mehrheit für die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus. Zudem würden sich Menschen mit Migrationshintergrund Deutschland stark zugehörig fühlen. Noch stärker sei ihre Identifikation mit dem Wohnort Hamburg.