Ombudsstelle der Flüchtlingsarbeit stellt Jahresbericht vor

Hamburg (dpa/lno) - Seit gut einem Jahr gibt es in Hamburg eine Ombudsstelle in der Flüchtlingsarbeit. Sie hat die Aufgabe, als neutrale Schlichtungsstelle Beschwerden zur Unterbringung und Integration von Asylbewerbern entgegenzunehmen und Konflikte zu lösen. An sie wenden können sich nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Bürger, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter in den Unterkünften. Nun will die Leiterin der Ombudsstelle, die frühere Landespastorin Annegrethe Stoltenberg (68), heute ihren ersten Jahresbericht vorstellen. Ende Juli lebten nach Senatsangaben insgesamt 55 916 Flüchtlinge in Hamburg.