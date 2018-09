Demonstranten wollen Hamburg zum sicheren Hafen machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rund hundert Menschen haben am Dienstagabend in Hamburg-Pöseldorf für die Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlingen demonstriert. Angesichts der humanitären Notlage und der restriktiven Flüchtlingspolitik der Mittelmeeranrainer müsse Hamburg zum sicheren Hafen erklärt werden, forderten sie in Reden und auf Transparenten. Die Kundgebung fand vor der Grundschule Turmweg statt, wo Bürgermeister Peter Tschentscher zu einer Bürgersprechstunde geladen hatte.

Dem SPD-Politiker wurde eine Liste mit rund 8000 Unterschriften für einen "Hamburger Appell" übergeben werden. Darin wird er unter anderem aufgefordert, die Seenotrettung im Mittelmeer aktiv zu unterstützen und die Hansestadt offensiv zur Aufnahme von Flüchtlingen anzubieten.

"Ich bin sehr dafür, dass wir alles tun, dass niemand im Mittelmeer ertrinkt", sagte Tschentscher. Jedes Schiff müsse sicher einen Hafen anlaufen können und Flüchtlinge "nach den Regeln des europäischen Asylrechts" aufgenommen und integriert werden. In Hamburg sei dies in der Vergangenheit gut gelungen. "Wir sind bereits ein sicherer Hafen für 50 000 Flüchtlinge", sagte der Bürgermeister.

Am Mittwoch wird sich auch die Bürgerschaft mit dem Thema befassen. Für Samstag hat ein breites Bündnis von Flüchtlingshelfern und Geflüchtetenorganisationen in Hamburg unter dem Motto "United against Racism" zu einer großen Parade aufgerufen.