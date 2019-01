Verwaltungsgericht verhandelt über Abschiebung von Sami A.

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhandelt heute noch einmal über die Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. nach Tunesien. Nachdem das Gericht im November ein von ihm zuvor im Eilverfahren verhängtes Abschiebungsverbot aufgehoben hatte, will die zuständige Kammer nach einer mündlichen Verhandlung abschließend über den Fall entscheiden.

Sami A. war am 13. Juli nach Tunesien geflogen worden. Am Tag zuvor hatte das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht die Abschiebung noch untersagt, weil es eine Foltergefahr für den Tunesier sah. Der Beschluss wurde den zuständigen Behörden allerdings erst zugestellt, als Sami A. bereits im Flugzeug nach Tunis saß. Das Gericht rügte das Verhalten der Behörden und ordnete die sofortige Rückholung von Sami A. an - dazu kam es aber nicht.

Nachdem Tunesien zugesichert hatte, dass Sami A. keine Folter oder unmenschliche Behandlung drohe, hoben die Richter das Abschiebungsverbot wieder auf. In der mündlichen Verhandlung geht es darum, ob diese Einschätzung weiter Bestand hat. Bleibt das Gericht bei seiner Auffassung, könnte die Anwältin von Sami A. Berufung beim Oberverwaltungsgericht einlegen.