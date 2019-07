Festnahme von Sea-Watch-Kapitänin: Frankfurter protestieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer Protestaktion vor dem italienischen Konsulat in Frankfurt haben sich Dutzende Demonstranten für die Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete eingesetzt. "Wir fordern, dass Flüchtlingshelfer nicht kriminalisiert werden", sagte Anitag Balidemaj vom Hessischen Flüchtlingsrat. Zu der Aktion am Montag hatte der Flüchtlingsrat gemeinsam mit Pro Asyl aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren waren bis zu 300 Demonstranten dabei. Die Polizei sprach von 150 Teilnehmern.

Rackete war am Samstag mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Die 31-Jährige wurde festgenommen und kam an diesem Montagnachmittag im sizilianischen Agrigent vor einen Ermittlungsrichter. Er muss entscheiden, ob der Hausarrest aufrecht erhalten bleibt.

Auch die Linke-Fraktion im Römer unterstützte die Protestaktion. "Es ist ein Unding, dass das Sterbenlassen von Schutzsuchenden und die unterlassene Hilfeleistung im Mittelmeer zur Normalität wird in Europa, die Rettung aber zur Straftat erklärt wird", sagte deren sicherheits- und rechtspolitische Sprecherin Pearl Hahn.

Der Hessische Flüchtlingsrat forderte zudem die Stadt Frankfurt und weitere hessische Kommunen auf, ein "sicherer Hafen" für Geflüchtete zu werden. Diese sollten sich ein Beispiel an Marburg nehmen, sagte Balidemaj. Die mittelhessische Stadt hatte mit zahlreichen weiteren Kommunen das Bündnis "Städte Sicherer Häfen" gegründet und damit die Bereitschaft zur zusätzlichen Aufnahme von Geflüchteten aus dem Mittelmeer bekräftigt.