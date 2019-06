Verschärfungen im Asylrecht: Thüringen vor Enthaltung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Aus der rot-rot-grünen Landesregierung gibt es heftige Kritik an Plänen des Bundes zu Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts. Sollte der entsprechende Tagesordnungspunkt bei der Bundesratssitzung am Freitag zur Abstimmung gestellt werden, werde kurzfristig entschieden, wie der Freistaat mit seinen Bundesratsstimmen umgehen werde, sagte ein Sprecher der Thüringer Landesregierung. "Ich kann aber sagen, dass sich eine Zustimmung aus Thüringen derzeit nicht abzeichnet", ergänzte er.

Zuvor hatten auch Thüringens Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) und die Landesbeauftragte für Migration, Mirjam Kruppa, die geplanten Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht sowie an einigen Asylgesetzen abgelehnt.

Auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung stehen Entscheidungen zu Änderungen am Asylbewerberleistungsgesetz und die abschließende Beratung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Auch das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz zu Abschiebungen steht auf der Tagesordnung der Länderkammer.

Lauinger sagte, die große Koalition im Bund wolle mit den geplanten Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz eine deutsche Leitkultur einführen. Zudem würden Menschen mit mehreren Staatsangehörigkeiten der dauerhaften Gefahr ausgesetzt, bei Gesetzesverstößen nicht nur strafrechtlich sanktioniert zu werden. Ihnen drohe in einem solchen Fall auch der Verlust der deutsche Staatsangehörigkeit

Das Verständnis für Humanität und Rechtsstaatlichkeit sei der Koalition in Berlin aus Angst vor der AfD verloren gegangen, kritisierte Lauinger. "Stattdessen versucht die Bundesregierung noch stärker, sich die populistischen Forderungen zu eigen zu machen."

Kruppa sagte, Menschen, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, würden durch die Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz zu "Deutschen auf Widerruf". Diese vorgeschlagenen Änderungen würden von dem Wunsch getragen, IS-Kämpfer, die einen deutschen Pass haben, ausbürgern zu können. "Das Staatsangehörigkeitsrecht eignet sich aber nicht für die Sanktionierung von Straftätern", sagte Kruppa. "Das sollte dem Strafrecht vorbehalten sein."

Die Pläne für Abschiebungen lehnte Lauinger kategorisch ab. Unter anderem sind niedrigere Hürden vorgesehen damit, jemanden in Abschiebehaft nehmen zu können. Zudem können nach den Plänen Abschiebehäftlinge anders als bislang dafür auch in reguläre Gefängnisse eingesperrt werden. Gerade Letzteres ist nach Ansicht Lauingers ein klarer Verstoß gegen Europarecht. "Zudem ist es für mich unvorstellbar, dass eine Mehrheit will, dass wir Kinder neben Mördern unterbringen", sagte Lauinger. Der Bundestag hat diesem Gesetzesvorhaben Anfang Juni bereits angenommen. Es bedarf aber der Zustimmung des Bundesrats.

In der Länderkammer enthält sich Thüringen mit seinen vier Stimmen regelmäßig, wenn die große Koalition aus SPD und Union in Berlin Gesetzesänderungen vorschlägt, die von Linken und Grünen abgelehnt werden. So wird vermieden, dass die Thüringer SPD über ihre Beteiligung an der rot-rot-grünen Landesregierung gegen Projekte stimmen muss, die die SPD im Bund mit ausgehandelt hat.