Syrer dürfen weiter zu ihren Verwandten nach Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Syrische Flüchtlinge sollen weiterhin zu ihren Verwandten nach Thüringen kommen können. Das Migrationsministerium hat eine entsprechende Aufnahmeanordnung um weitere zwei Jahre verlängert. "Angesichts der weiterhin dramatischen Lage in Syrien haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", erklärte Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) am Mittwoch. Die Anordnung gibt es seit September 2013 und wurde seitdem immer wieder verlängert. Sie bezieht sich auf Syrer, die noch in dem Bürgerkriegsland ausharren oder bereits in ein Nachbarland geflohen sind und zu Verwandten nach Thüringen kommen wollen.

Die Anordnung soll unter bestimmten Voraussetzungen eine legale Einreise ermöglichen, wie ein Sprecher sagte. Die Verwandten müssen sich seit mindestens einem Jahr in Deutschland aufhalten und einen gültigen Aufenthaltstitel haben. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sie ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Monaten in Thüringen haben. Zudem ist eine Verpflichtungserklärung nötig. "Die Regelungen sollen es den Geflüchteten erleichtern, in Thüringen anzukommen und hier Fuß zu fassen", erklärte Lauinger.

Die Anordnung gilt nicht nur für direkte Verwandte wie Kinder oder Ehepartner, sondern unter anderem auch für Großeltern, Enkel sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder.