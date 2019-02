Minister sieht Nachbesserungsbedarf bei Einwanderungsgesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das von der Bundesregierung geplante Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften greift nach Auffassung von Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) zu kurz. "Die Hürden für den Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt werden insgesamt nicht ausreichend gesenkt", wie der Minister am Donnerstag mitteilte. Der Bundesrat berät am Freitag den Entwurf für das Gesetz. Es war im Dezember vom Bundeskabinett verabschiedet worden.

Der Entwurf sieht vor, die Hürden für die Einreise von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten zu senken. Wer qualifiziert ist und gut Deutsch spricht, soll auch ohne Arbeitsvertrag kommen dürfen, um sich einen Job zu suchen. Das war bisher nur für Hochschulabsolventen möglich.

Zwar begrüßte Lauinger den Entwurf als einen ersten Versuch, "zu mehr Klarheit beizutragen". Wichtige Punkte würden darin aber nicht berücksichtigt - etwa Planungs- und Rechtssicherheit für Arbeitgeber noch ein transparentes Punktesystem.