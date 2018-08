Mängel bei Plänen für Einwanderungsgesetz des Bundes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat Nachbesserungen für das geplante Einwanderungsgesetz der Bundesregierung gefordert. Das Bundesinnenministerium hatte dazu ein Eckpunktepapier vorgelegt, wie am Donnerstag bekannt wurde. Das Papier enthalte "gute Ansätze", erklärte Tiefensee am Sonntag. Seiner Meinung nach müssten aber auch geduldete Asylbewerber die Möglichkeit bekommen, "sich als Arbeitsmigranten doch noch um eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland zu bemühen", hieß es in einer Mitteilung des Thüringer Wirtschaftsministeriums.

Ein solcher "Spurwechsel" sollte laut Tiefensee mindestens für diejenigen Asylbewerber möglich sein, die berufstätig oder in einer Ausbildung sind. Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Baden-Württembergs Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) hatten sich für die Möglichkeit eines "Spurwechsels" im geplanten Einwanderungsgesetz ausgesprochen.

Die schwarz-rote Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, qualifizierten ausländischen Fachkräften den Zuzug nach Deutschland zu erleichtern.

Tiefensee kritisierte auch das Fehlen eines Punktesystems in den bisherigen Plänen. "Bis jetzt ist jedes einzelne Zuwanderungskriterium letztlich ein Ausschlusskriterium", erklärte der Minister. Er plädiere für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, bei dem alle diese Kriterium in die Bewertung einflössen. "Überschreitet diese einen bestimmten Wert, dann ist die Zuwanderung möglich, auch wenn es in einzelnen Punkten vielleicht noch Nachholebedarf gibt", so Tiefensee.