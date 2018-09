Deutscher Pass für Thüringer Neubürger: Einbürgerungsfeier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Rund 700 in Thüringen lebende Frauen und Männer ausländischer Herkunft haben im vergangenen Jahr den deutschen Pass erhalten. Etwa 70 von ihnen werden heute zu einer Einbürgerungsfeier mit Innenminister Georg Maier (SPD) in der Landeshauptstadt Erfurt erwartet, wie das Ministerium mitteilte. Sie leben in allen Teilen Thüringens. Die Zahl der Einbürgerungen war 2017 mit 701 auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Laut amtlicher Statistik stammt knapp die Hälfte der neuen Staatsbürger aus einem europäischen Land, ein gutes Drittel kommt aus Asien, elf Prozent haben afrikanische Wurzeln. Häufigste Herkunftsländer sind Rumänien, Vietnam und die Ukraine.