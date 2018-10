Weniger Asylanträge an Sachsens Verwaltungsgerichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - An den sächsischen Verwaltungsgerichten schwinden die Aktenberge in Sachen Asyl - auch dank personeller Verstärkung. Bis Ende September wurde spürbar abgebaut, trotz anhaltend hoher Zahl an Neueingängen. "Jeden Monat werden mehr Verfahren erledigt als neu dazukommen", sagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU). Laut der Statistik waren knapp 7900 Asylverfahren in Dresden, Chemnitz und Leipzig anhängig - Klagen sowie Anträge auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes - und damit 1300 weniger als Ende 2017. In den ersten drei Quartalen 2018 gingen rund 4750 Verfahren ein, darunter etwa 3570 Klagen. Rund 6100 Fälle wurden erledigt.