Sachsen setzt bei Rückführungen auf Sammelcharter

Dresden (dpa/sn) - Sachsen will auch künftig bei der Rückführung ausreisepflichtiger Asylbewerber auf Sammelcharter setzen. Das Innenministerium sieht darin eine effektive Form zur Durchführung von Rückführungen, hieß es am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse- Agentur. "Mit Chartern kann eine größere Zahl von Ausreisepflichtigen zurückgeführt werden. Es gibt in der Regel kein Scheitern der Abschiebungen aufgrund von Renitenz der Betroffenen im Vorfeld, da die Sammelcharter von geschultem Bundespolizeipersonal begleitet werden." Sachsen hatte seit 2016 allein nach Tunesien 24 Sammelcharter organisiert. Sie sind aber nicht unumstritten.