Nicht genutzte Unterkünfte kosteten 62 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Es kamen nicht so viele Flüchtlinge wie erwartet: Sachsen hat für nicht genutzte Erstaufnahme-Einrichtungen allein in den Jahren 2015 und 2016 rund 62 Millionen Euro gezahlt. Das geht aus einem Sonderbericht des Sächsischen Rechnungshofes hervor, der am Donnerstag in Dresden vorgestellt wurde. Der Präsident des Sächsischen Rechnungshofes, Karl-Heinz Binus, betonte zugleich, das Land habe angesichts der rasant gestiegenen Zahlen von Asylbewerbern im Jahr 2015 zügig und beherzt gehandelt. Der Rechnungshof empfiehlt dem Freistaat, künftig auf weniger und insgesamt größere Erstaufnahme-Einrichtungen zu setzen.