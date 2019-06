Mehr Opferschutz in Gemeinschaftsunterkünften nötig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Gemeinschaftsunterkünften muss nach Ansicht von Sachsens Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth mehr für den Opferschutz getan werden. Frauen, Kinder, psychisch Kranke, traumatisierte Menschen und sexuelle Minderheiten müssten besonderen Schutz genießen, sagte er bei der Vorstellung des zweiten Teils des "Heim-Tüv" am Montag in Dresden. Die Zuteilung müsse künftig individueller erfolgen. Insgesamt seien die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge aber baulich und hygienisch in Ordnung, so Mackenroth. Nachbesserungsbedarf sieht die Studie bei etwa 10 bis 20 Prozent der Heime.

Für den sogenannten Heim-Tüv "Verwahrung oder Ankommen?" wurden rund 100 Gemeinschaftsunterkünfte in Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien Städte untersucht - mit Hilfe von Onlinebefragungen und Stichproben vor Ort. Der erste Teil wurde 2017 vorgestellt und beschäftigte sich mit der dezentralen Unterbringung durch die unteren Ausländerbehörden.