Linke: Flüchtlingskinder vom Schulbesuch ausgeschlossen

Dresden (dpa/sn) - Die Linken prangern die Unterbringung von Flüchtlingskindern in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen an. Zwei Drittel der knapp 400 Mädchen und Jungen sind unter zehn Jahre alt, ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen halten sich länger als drei Monate dort auf, ergab eine Kleine Anfrage von Linke-Politikerin Juliane Nagel im Landtag. Für die Betroffenen gilt eine Schulpflicht erst dann, wenn sie die Erstaufnahme hinter sich haben.

"Für Kinder und Jugendliche in Sachsen bedeutet der Aufenthalt in einer EA nicht nur Stress, Isolation und mangelnde Privatsphäre, sondern fehlender Zugang zu Bildung, ob in Kita oder Schule", erklärte Nagel. Die EU-Aufnahmerichtlinie sehe vor, den Zugang zu Bildung nach mindestens drei Monaten zu gewährleisten. Dagegen verstoße Sachsen schon seit mehr als drei Jahren. Es könne nicht angehen, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status von Bildung ausgeschlossen werden.

Die EU-Aufnahmerichtlinie sieht vor, dass minderjährigen Flüchtlingen in ähnlicher Weise wie eigenen Staatsbürgern Zugang zum Bildungssystem zu gestatten ist. Dem entspreche das seit März 2018 in der Chemnitzer EA begonnen Pilotprojekt aber "explizit nicht", betonte Nagel. Das Innenministerium gab in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage zu Protokoll, dass die Pilotphase noch nicht abgeschlossen sei und eine Evaluierung noch anstehe.