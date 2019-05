Buntes Gastmahl für weltoffenes Dresden auf dem Altmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Auf dem Altmarkt wird am 5. Juni für ein weltoffenes Dresden getafelt: An rund 250 sternförmig aufgestellten Tischen sind alle zu einem multikulturellen Gastmahl eingeladen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Initiiert wurde die Aktion "Dresden isst bunt - ein Gastmahl für alle" von der Cellex Stiftung und dem Bündnis "Dresden.Respekt", finanziert wurde sie über Spenden. Mehr als 40 Firmen und Vereine fördern Abschnitte der Tafeln. Am frühen Abend können Menschen jeglicher Herkunft an dem bunten Essen teilnehmen, neue Freunde kennenlernen und mit anderen ins Gespräch kommen. Wer möchte, kann auch seine Lieblingsspeise mitbringen.

Das Gastmahl verbinde vertraute mit exotischen Gaumenfreuden und "ist damit eine wunderbare Gelegenheit, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen", sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und rief die Dresdner auf, zahlreich zu tafeln.

Geplant sind zur vierten Auflage des Gastmahls Konzerte und Aufführungen von Theatergruppen und Tanzensembles, auch zahlreiche multikulturelle Vereine und Institutionen präsentieren sich. Das Spektakel, das Gastfreundschaft und Weltoffenheit demonstrieren soll, wird insgesamt von knapp 90 Partnern aus Kultur und Gesellschaft unterstützt.