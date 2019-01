Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Mehr Menschen wollen sich in Bremen einbürgern lassen. Seit Anfang Dezember ist die Zahl der Anträge nach Angaben des Innenressorts um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Vormonate gestiegen. Die rot-grüne Landesregierung hatte im vergangenen Jahr eine Einbürgerungskampagne gestartet, um mehr Ausländer zu motivieren, auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Seit Anfang Dezember seien 1250 Briefe an potenzielle Neubürger rausgegangen. Oft hätten diese die Briefe dabei oder würden diese erwähnen, wenn sie einen Antrag beim Migrationsamt stellten, sagte eine Ressortsprecherin.

Im vergangenen Jahr hatten sich laut Innenressort fast 1500 Menschen in Bremen einbürgern lassen. Die meisten stammten aus der Türkei, gefolgt von Iran, Großbritannien und Polen. 2017 lag die Zahl der Einbürgerungen mit rund 1200 etwas niedriger. Etwa 36 000 Menschen erfüllen in Bremen die Voraussetzungen dafür. Diese sollen nun nach und nach in alphabetischer Reihenfolge die Schreiben erhalten. Einbürgerungslotsen sollen Interessierten bei Fragen zur Seite stehen.