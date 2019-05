Gericht untersagt Vorverurteilung der Ex-Bamf-Chefin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bei der juristischen Aufarbeitung der angeblichen Missstände im Bremer Flüchtlingsamt darf die Staatsanwaltschaft bestimmte Aussagen über die ehemalige Amtsleiterin vorläufig nicht wiederholen. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts greifen bestimmte Ausführungen in die Privatsphäre der Frau ein und sind als Vorverurteilung anzusehen, wie es in dem Beschluss heißt, welcher der dpa vorliegt. Mit der Entscheidung gab das Gericht dem Eilantrag der ehemaligen Amtsleiterin in Teilen statt. Gegen den Beschluss (Aktenzeichen 4 V 642/19) kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) war im Frühjahr 2018 in die Kritik geraten, weil dort möglicherweise unrechtmäßig Asylbescheide positiv entschieden wurden. Zunächst war von 1200 Fällen die Rede, ein Prüfbericht ergab später rund 150 Verstöße. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die damalige Amtsleiterin, damalige Mitarbeiter und mehrere Anwälte.

Gegenüber Medien hatte die Staatsanwaltschaft unter anderem von einer vermutlich einseitigen tiefen emotionalen Beziehung zwischen der ehemaligen Behördenleiterin zu einem Rechtsanwalt gesprochen. Dies ist künftig nicht mehr erlaubt. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gebiete es nicht, Details des Ermittlungsstands, die das Privatleben der Frau betreffen, an Pressevertreter weiterzugeben, heißt es in dem Beschluss. Das durch die Informationen gezeichnete Bild einer aus frustrierter, da einseitiger Liebe handelnden Beschuldigten greife tief in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Antragstellerin ein. Rechtswidrig ist zudem die Aussage über eine "kriminelle kollusive Zusammenarbeit", da sie eine unzulässige Vorverurteilung der Antragstellerin beinhalte.

Die frühere Amtsleiterin war vor Gericht schon mehrfach erfolgreich. Im Jahr 2018 erstritt sie zum Beispiel, dass das Bundesinnenministerium nicht mehr behaupten durfte, es sei im Bremer Bamf vorsätzlich gegen Gesetze verstoßen worden.

Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu dem Beschluss nicht äußern und verwies an das übergeordnete Justizressort. Dort sagte ein Sprecher: "Wir werden uns selbstverständlich an den Beschluss halten."

Der Anwalt der ehemaligen Amtsleiterin hatte in einem Schreiben auf den Gerichtsbeschluss hingewiesen. "Die Beamtin hat von der Staatsanwaltschaft die Namhaftmachung der Staatsanwälte verlangt und wird darauf dringen, dass diese Staatsanwälte zukünftig in der Ermittlungssache nicht mehr tätig werden dürfen", hieß es. "Sie hat bereits nach dem Bekanntwerden der Äußerungen Strafanzeige gegen die Staatsanwälte erstattet."