Designierter Bürgermeister bietet Geflüchteten Schutz an

Bremen (dpa) - Das Bundesland Bremen ist nach den Worten seines designierten Bürgermeisters Andreas Bovenschulte (SPD) bereit, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. "Bremen ist ein sicherer Hafen", sagte er dem Nachrichtmagazin "Der Spiegel". "Wir sind bereit zu helfen." Bisher habe das Bundesinnenministerium aber noch keine entsprechende Anfrage gestellt.

Bovenschulte will im August Regierungschef der ersten rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland werden. "Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Menschen jämmerlich im Mittelmeer ertrinken", betonte der 53-Jährige. Seenotrettung sei kein Verbrechen, dürfe aber nicht allein eine private, sondern müsse eine staatliche Aufgabe sein: "Die Seenotrettung muss öffentlich organisiert sein."

Bovenschulte äußerte sich in dem Interview auch zur Perspektive der großen Koalition in Berlin. Es gebe unbestreitbar auch Auseinandersetzungen, aber er warne davor, vorschnell einen Bruch der Koalition zu prognostizieren. Das Bündnis mit der Union habe auch aus sozialdemokratischer Sicht "einen Sack voll guter Projekte auf den Weg gebracht". Als Beispiel nannte Bovenschulte die Wiedereinführung der paritätischen Beitragszahlung in den gesetzlichen Krankenkassen.