Sommerferien Risiko für Teenager-Zwangsehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - In den Sommerferien wächst nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes das Risiko von Zwangsverheiratungen junger Mädchen im Heimatland ihrer Eltern. Oft stiegen kurz vor Ferienbeginn die Anfragen verängstigter Schülerinnen in Beratungsstellen, sagte Myria Böhmecke vom Referat Gewalt im Namen der Ehre.

Zwangsverheiratungen seien bundesweit keine Einzelfälle. Sie drohten Mädchen und jungen Frauen auch noch in der zweiten und dritten Migranten-Generation. Es sei nicht allein ein islamisches Phänomen, sondern liege vor allem an streng patriarchalischen Strukturen in Familien. In einer kleinen Minderheit sind auch Jungen und junge Männer von Zwangsehen betroffen, vor allem, wenn sie sich als homosexuell outen.

Im November 2018 veröffentlichte der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung Zahlen aus einer nicht-repräsentativen Umfrage. 117 Mal wurde danach im Jahr 2017 eine Zwangsheirat vollzogen, 92 Mal war sie konkret geplant, 113 Mal wurde sie befürchtet. "Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist", sagt die Frauenbeauftragte des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Petra Koch-Knöbel.

Die meisten Mädchen waren zwischen 16 und 21 Jahren und hatten arabische und türkische Wurzeln. Familien stammten aber auch aus kurdischen Gebieten, vom Balkan, aus Bulgarien und Rumänien. Bundesweite Zahlen stammen aus dem Jahr 2008 und sind ebenfalls nicht repräsentativ. Danach gab es 1771 Beratungen vor einer Zwangsehe, 937 danach und 235 sowohl vorher als auch nachher. Terre des Femmes fordert eine neue Studie - die Zahlen könnten heute höher liegen.