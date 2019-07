Sea-Watch jubelt: "Unsere Kapitänin ist frei!"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa) - Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat die Freilassung ihrer Kapitänin Carola Rackete begrüßt. "Wir sind erleichtert, dass unsere Kapitänin frei ist!", twitterte die Organisation am Dienstagabend. "Es gab keinen Grund, sie festnehmen zu lassen, da sie sich lediglich für Menschenrechte im Mittelmeerraum eingesetzt und Verantwortung übernommen hat, wo keine europäische Regierung es tat." Zuvor war bekannt geworden, dass der Hausarrest nach der Festnahme der 31-Jährigen aufgehoben wurde. Rackete war am Samstag festgenommen worden, da sie mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer und in den Hafen der Insel Lampedusa eingefahren war.