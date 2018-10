Demonstration gegen Abschiebungen vor Bamberger Ankerzentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Rund 100 Menschen haben am Samstag in Bamberg friedlich gegen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Eritrea und die Dublin-III-Verordnung demonstriert. "Der Protestmarsch vom Ankerzentrum Oberfranken in die Innenstadt verlief ruhig, es gab keine großen Vorkommnisse", sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Organisiert wurde der Marsch mit Abschlusskundgebung unter anderem vom bayerischen Flüchtlingsrat. Dieser betonte, dass die Menschenrechtslage in dem afrikanischen Staat katastrophal sei.

Die Dublin-III-Verordnung sieht vor, dass Asylbewerber innerhalb von sechs Monaten in das EU-Land gebracht werden können, in dem sie zuerst registriert wurden.