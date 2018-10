G7 fordert uneingeschränkte Kooperation Saudi-Arabiens

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Außenminister sieben führender westlicher Länder haben Saudi-Arabien aufgefordert, bei der Aufklärung des Todes von Jamal Khashoggi uneingeschränkt mit den türkischen Behörden zu kooperieren. Die bisherigen Erklärungen würden noch viele Fragen unbeantwortet lassen, hieß es in einem Schreiben der G7-Minister, das vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlicht wurde. "Die für die Tötung Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Saudi-Arabien muss Vorkehrungen treffen, damit sichergestellt ist, dass so etwas nie wieder geschehen kann."