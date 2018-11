Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa/lhe) - Die Berliner Frauenrechtlerin Seyran Ateş erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis "Das unerschrockene Wort". Mit ihm würdigen die 16 Lutherstädte den Einsatz der 55-Jährigen für einen liberalen Islam und gegen politisch-religiösen Extremismus, wie die Stadt Marburg am Mittwoch mitteilte. Ateş sei eine Pionierin der Integrationsarbeit mit "enormer Zivilcourage", heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis soll der Rechtsanwältin und Autorin ("Der Islam braucht eine sexuelle Revolution") am 27. April in der mittelhessischen Universitätsstadt überreicht werden.

Die Auszeichnung wird seit 1996 alle zwei Jahre in einer der Lutherstädte vergeben. Sie erinnert an die Standhaftigkeit des Reformators Martin Luther, der sich 1521 auf dem Reichstag in Worms geweigert hat, seine Ansichten zu widerrufen und daraufhin geächtet wurde. Zum Jubiläum "500 Jahre Wormser Reichstag" ist die 13. Preisverleihung im Jahr 2021 in Worms geplant. Im Bund der Lutherstädte sind 16 Orte in Deutschland zusammengeschlossen, an denen der Reformator gelebt oder gewirkt hat.