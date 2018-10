Gesellschaft für bedrohte Völker feiert 50-jähriges Jubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wird 50 Jahre alt. Ihr Jubiläum feiert die weltweit tätige Menschenrechtsorganisation am 6. Oktober an ihrem Stammsitz in Göttingen. Die Organisation wurde 1968 von dem damaligen Studenten Tilman Zülch angesichts des Genozids am Volk der Igbo in Biafra im Südosten Nigerias gegründet. Seither kämpft die GfbV gegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie für den Schutz der Zivilbevölkerungen in Kriegen. In Deutschland hat die GfbV mehr als rund 15 000 Mitglieder, Förderer und Spender.