Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linke hat nach ersten Hochrechnungen ihr bisher bestes Ergebnis in Hessen erreicht. "Wir haben unser wichtigstes Wahlziel erreicht", sagte Spitzenkandidatin Janine Wissler am Sonntag in Wiesbaden. Klar sei, dass das Wahlergebnis "eine verdiente Klatsche" für die Große Koalition sei, sagte Wissler.