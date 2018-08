Von der Malsburg in Schäfer-Gümbels Schattenkabinett berufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Main (dpa) - Der SPD-Spitzenkandidat für die hessische Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat ein weiteres Mitglied seines Schattenkabinetts vorgestellt. Marlies von der Malsburg soll bei einem SPD-Sieg bei der Wahl am 28. Oktober künftig für Europa zuständig sein. Die 45 Jahre alte Sozialdemokratin aus Frankfurt ist Büroleiterin des Vorsitzenden der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Udo Bullmann.

"Marlies von der Malsburg hat praktisch ihr ganzes Berufsleben in internationalen Zusammenhängen verbracht. Als Büroleiterin von Udo Bullmann ist sie vertraut mit den Mechanismen, den Konflikten und den Chancen, die Europa ausmachen," sagte Schäfer-Gümbel am Donnerstagabend bei der Vorstellung seiner Kandidatin in Offenbach. Von der Malsburg warf der schwarz-grünen Landesregierung vor, Europa zu einem Elitenprojekt gemacht zu haben. Europa lebe jedoch von der breiten Akzeptanz, nicht von der Selbstbestätigung und Selbstvergewisserung eines kleinen Kreises von Insidern.