Verkehrspolitik der Landesregierung stößt auf Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Opposition im Hessischen Landtag hat die Verkehrspolitik der Landesregierung kritisiert. "Die Straßen sind so glatt wie ein Babypopo, aber darunter ist alles in einem desolaten Zustand", sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jürgen Lenders, am Donnerstag in Wiesbaden. Die Landesregierung sehe tatenlos zu, was auch zu immer mehr Stau in Hessen führe.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hielt dagegen: "Wir sind das Land mit der höchsten Verkehrs- und Baustellendichte auf Autobahnen und trotzdem liegen wir bei der Staubilanz nur im Mittelfeld." SPD-Verkehrsexperte Uwe Frankenberger kritisierte den Stellenabbau bei der Straßenbaubehörde Hessen Mobil. Die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion, Janine Wissler, forderte, Möglichkeiten zur fußläufigen Versorgung zu schaffen und Gewerbeansiedlungen klüger zu steuern, um die Innenstädte zu stärken.