Streit um Livestream von Plenarsitzungen im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und Linken fordern die Einrichtung eines Livestreams für die Plenarsitzungen des Hessischen Landtags. In vielen Landtagen in Deutschland sei eine solche Live-Übertragung bereits selbstverständlich, sagte der Linken-Politiker Ulrich Wilken am Mittwoch im Wiesbadener Parlament. Ein Livestream gehöre zur Transparenz von Politik. Er hoffe, dass dieser "nicht am Klein-Klein von irgendwelchen Finanzierungen scheitert".

Abgeordnete der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen erklärten, zunächst solle betrachtet werden, was in anderen Landtagen und im Bundestag gemacht werde. Ein Livestream sei ein mögliches Instrument, aber vielleicht gebe es noch andere, attraktivere. Ein früheres Angebot in Hessen sei nur von wenigen Interessierten genutzt worden. Zudem sei kein barrierefreier Zugang möglich gewesen. Deshalb sollten nun zunächst Erfahrungen für ein umfassendes Konzept gesammelt werden.