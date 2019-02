Streit um Abtreibungen: Linke gegen Paragraf 219a

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linken-Fraktion im Landtag hat angesichts mehrere betroffener Ärztinnen aus Hessen die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a gefordert. Frauen bräuchten sichere Informationen und Beratung zu Schwangerschaftsabbrüchen, sagte die Abgeordnete Christiane Böhm am Donnerstag in Wiesbaden. Der in der Frage auf Bundesebene von Union und SPD geschlossene Kompromiss versperre den Zugang dazu. Die SPD solle im Bundestag gemeinsam mit Linken, Grünen und der FDP für die ersatzlose Streichung des Paragrafen stimmen, der "Werbung" für Abtreibungen unter Strafe stellt. Die FDP-Landtagsfraktion schloss sich an.

Der mühsam gefundene Kompromiss zum sogenannten Werbeverbot sieht vor, dass Ärzte und Kliniken über die Tatsache informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Für weitergehende Informationen müssen sie allerdings auf Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen. Die Gießener Frauenärztin Kristina Hänel war verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage Schwangerschaftsabbrüche als Leistung aufgeführt hatte. Gegen zwei Kasseler Frauenärztinnen laufen Verfahren.

Die SPD-Abgeordnete Lisa Gnadl sagte, sie halte Paragraf 219a nach wie vor für überflüssig, CDU und CSU seien aber anderer Meinung. Der Kompromiss sei dennoch "im Ergebnis positiv", unter anderem stärke er das Informationsrecht der Frauen. Die Landesregierung müsse sich dafür einsetzen, dass Frauen ohne Anfeindungen von Abtreibungsgegnern Beratungsstellen aufsuchen könnten. Die CDU verteidigte den Kompromiss. Die Grünen erklärten, die Auswirkungen genau zu beobachten. Die AfD warf der Linken vor, die Paragrafen 219 und 218 und damit die Beratungspflicht abschaffen zu wollen.