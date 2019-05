Staatsrechtler fordert Reform des hessischen Wahlgesetzes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim hält eine Reform des Wahlgesetzes in Hessen für dringend erforderlich. Das Anwachsen des hessischen Landtags wegen zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate um 27 auf 137 Abgeordnete erschwere deutlich die Willensbildung im Parlament, sagte der pensionierte Professor der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "27 zusätzliche Mandate sind für die vom Landtag zu erfüllenden Aufgaben überflüssig und funktionswidrig. Es handelt sich um einen drastischen Fall von öffentlicher Verschwendung."

Die Reform des hessischen Wahlrechts müsse "unbedingt in Angriff genommen werden", mahnte der Parteienrechtler, auch wenn viele Abgeordnete dadurch die Chance ihrer späteren Wiederwahl minderten. "Sonst wäre es ein Beleg dafür, dass die Eigeninteressen von Abgeordneten und ihren Parteien dem Gemeinwohl vorgehen". Von Arnim verwies auf das hessische Wahlrecht, in dem eine Abgeordnetenzahl von 110 genannt wird. Durch die zusätzlichen 27 Überhang- und Ausgleichsmandate in der neuen Legislaturperiode werde dieser Wert um rund ein Viertel überschritten. Diese Entwicklung sei sogar dramatischer als im Bundestag, der ebenfalls mittlerweile viel zu groß sei.

Die Parteienstruktur habe sich durch zusätzliche Fraktionen in den Parlamenten und die anhaltenden Verluste der klassischen Volksparteien insgesamt wesentlich verändert. "Daraus müssen jetzt wahlrechtliche Konsequenzen gezogen werden - auch wenn es denen, die in die Parlamente eingezogen sind, schwerfallen mag", sagte der Staatsrechtler. "Vielen ist halt das eigene Hemd näher ist als der Gemeinwohlrock." Den Vorstoß von Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU), mit einer Reform die ausufernden Debatten im Parlament zu straffen, bezeichnete der Parteienrechtler als sinnvoll. "Das ändert aber nichts an dem bestehenden Kernproblem." Rhein hat bei seiner Initiative auch eine Verkürzung der Redezeiten sowie mehr Sitzungstage ins Spiel gebracht, um die Fülle an Themen in den Griff zu bekommen.