SPD-Landeschefin Rehlinger: SPD steckt in Vertrauenskrise

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach der herben Niederlage der SPD bei der hessischen Landtagswahl sieht die saarländische Landeschefin Anke Rehlinger ihre Partei und die Politik in einer Vertrauenskrise. "Das ist keine Momentaufnahme verursacht durch das Ergebnis in Hessen, sondern eine längere Entwicklung", teilte sie am Sonntagabend in Saarbrücken mit. "Der Streit der letzten Wochen in Berlin hat auch der SPD in Hessen geschadet." Die SPD hat nach ersten Hochrechnungen bei der Landtagswahl in Hessen rund 11 Prozentpunkte verloren und kommt nur noch auf rund 20 Prozent der Stimmen